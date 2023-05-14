新竹街口攻城獅14日展開「新竹好野人」主題周第二戰遭遇台北富邦勇士，這也是本季攻城獅最後一場例行賽，共吸引5376位球迷進場。攻城獅前三節打完依舊落後10分，末節曾柏喻、高國豪、郭少傑聯手飆分，一度追到僅落後2分，可惜讀秒階段洪楷傑命中關鍵三分，終場攻城獅以88比94不敵勇士。

雖本場比賽為本季最後一場賽事，攻城獅依舊拚出精彩戰役，賽後林冠綸總教練特別感謝所有球員，在自家球迷面前展現最棒的一面。談到本賽季的表現，林冠綸總教練表示，「這一季經歷高低起伏與多次傷兵潮，這些都會成為攻城獅下一季奮鬥的重要養分，也看到多位年輕球員在賽季末端有很顯著的進步，讓我們看到更多未來的希望！」

攻城獅球團於今日賽後舉辦球迷感謝會，全體隊員於場中圍圈一一分享賽季感言，李家瑞更暖心表示：「在攻城獅的這幾年是我人生中最精彩的一部分，希望你們都能繼續陪著攻城獅成長，下一季我們再來！」攻城獅高國豪今日攻下18分、6籃板與5助攻，且末節投進三分球後拿下生涯第1000分，正式刷新PLG聯盟本土最年輕1000分紀錄，高國豪表示，「謝謝獅紫軍的熱情，讓我在場上更有動力，下一季我們會繼續努力。」

在攻城獅球員分享賽季感言後，攻城獅球團接著進行客家藍染與初戀紫色系實戰球衣競標，兩款球衣競標總金額達60萬，此項競標總額未來將用於攻城獅在地籃球計畫，包含在地球場彩繪、斑馬線繪製等設施，風城隊長高國豪實戰客家藍染與初戀主題球衣分別以7萬元與4萬元售出。

為支持國內女籃發展，攻城獅球團近期正式成立Team READY三對三女子籃球隊，成員包括劉希曄、林仙芳、黃淑珍、宋佩欣與葉鈺琳，未來將征戰國內ABSOLUTE 3X3巡迴賽事，期盼能提升國內女籃能見度，並爭取奧運資格賽出賽機會。