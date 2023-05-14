美式賣場好市多提供會員許多優惠產品，不過除了特價外，有時也會舉辦各種活動增加買氣。一位男子近日參加炒飯試吃活動後，發現原來是在推銷J牌的松露薄鹽醬油，貼文一出引發熱議，不過不少網友卻是當場歪樓，直呼該買回家的其實是試吃阿姨！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近他到好市多補充家裡日常用品，發現現場有炒飯試吃活動，「身為炒飯愛好者，看到炒飯立馬排隊！」，一入口就讓他驚豔，「也太好吃了！」原PO仔細一看後才發現，原來試吃阿姨推銷的是松露薄鹽醬油而非炒飯，理解醬油對於炒飯來說是重要角色的他，馬上拿了一盒2入醬油放到購物車。

對此，許多網友紛紛回應，「感覺很好吃欸」、「這支炒飯好吃哦！飯會很香」、「我都固定買這款醬油，味道不死鹹，沾水餃、炒飯更是一級棒」、「這試吃已經多年，從小吃到大」；不過也有人提醒，這款醬油松露味並非特別突出，還有許多添加劑，「就…醬油啊⋯沒松露味…」、「阿姨是不是對純釀造有什麼誤解？這瓶…家裡有小孩之後就說掰掰了」、「這款添加物很多又不便宜，味道還好」。

另外，許多人認為真正厲害的其實是試吃員，「重點是要有一個廚藝高超的阿姨啦」、「之前試吃也好吃，但是回家煮味道不一樣！應該買阿姨回家才對」、「這個醬油很厲害耶！我兒子在Costco試吃後一直跟我說好好吃！我很認真跟阿姨請教作法，買一組信心滿滿在廚房幻想自己變大廚，結果我兒子說Costco阿姨做的比較好吃！是醬油的問題還是我的問題？到底⋯所以我以後不該買醬油，我應該要買阿姨回家才對！」。