打造出日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人強尼喜多川近期負面消息頻傳，不僅被英媒BBC爆出其長期性侵旗下藝人，更有位前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」日前開記者會控訴被他侵犯多次，而今(14日)傑尼斯代表董事藤島茱莉景子(藤島ジュリー景子)鞠躬道歉了。

岡本Kauan日前召開記者會，向各國媒體痛訴自己遭前傑尼斯社長強尼喜多川侵犯的過程，並公開手中握有的「證據影片」，向外界揭露強尼喜多川「集體宿舍」裡面的模樣。此外，他昨日在個人YT頻道中更新一則影片，透露他事後與傑尼斯的相關人士對談，並與現任傑尼斯代表董事藤島茱莉景子面對面交流，並希望她能對此作出解釋。

岡本Kauan在影片中提及自己與傑尼斯相關人士談話。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

對此，藤島茱莉景子於今日稍早也透過影片向關心此事的各界人士道歉，只見畫面中，她先深深鞠躬後指出：「我是傑尼斯事務所的社長藤島茱莉，我打從心底向各位致歉。」表示自己太晚才對此事作出回應，而後會以書面的形式回應關於外界所提出的種種問題。短短1分鐘左右的畫面中，她接連鞠躬四次，展現出她的誠意。

另外，藤島茱莉也發出官方聲明，回應自己遲至今日才發出聲明的原因：「我認為應該先確認事實並負責任地做出回應，由於這是相當敏感的問題。」此外，也正面回應多項爆料以及指控，並表示日後會開啟諮詢管道以及借助專家們的力量來正視此事。

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