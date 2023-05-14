國寶級瓦作匠師傅明光以不鋪防水層的傳統鋪瓦工法見長，2016年被文化部認定為重要土水修造技術（瓦作）保存者，為傳承這項傳統技藝，新竹縣府與文化部合作推出為期半年的傳習計畫，以師徒教學模式，修復新瓦屋客家文化保存10號建築的屋頂，近期順利完工，並舉辦結業式與傳承儀式，由傅明光交予11名學員特製的菱形灰匙，象徵匠藝精神永續傳承。

傅明光司阜從做磚、基礎、牆體、棟桁、彩繪到黏瓦，可不假他人獨力完成，被譽為客家傳統建築的真人教科書，更是傳統建築技術的人間國寶。此次傳習計畫結合中央、地方、傳統匠師3方的資源與知識經驗，將傳統技藝傳習結合實體修復，也讓文資保存技術落實到民眾可近距離了解的生活場域中。

傅明光司阜以不鋪設防水毯的傳統屋瓦工法，蓋出「不漏水卻會呼吸的房子」聞名，傳習課程由傅司阜指導學員從拆瓦過程中，觀察及理解屋頂瓦作漏水原因，進一步思考解決方式及避免產生同樣錯誤，再由司阜教導學員傳統瓦作規畫設計、營建禁忌及鋪瓦的完整技藝，深化傳統建築屋頂瓦作學習內容，為未來的古蹟修復培育更多傳統瓦作人。

傅明光指出，很高興有機會受邀指導學員，自身也年紀大了，希望將技藝傳承下去，不讓傳統建築技術失傳，「一生所學絕不保留」。每位學員也都非常用心學習傳統工法，未來希望能再一次有機會教導大家更多傳統技術。

文化局在此次計畫期間，除提供新瓦屋10號建築為傳習場域與修復物料外，也利用機會進行文資教育推廣，在修復期間於圍籬展示修復流程及安排教育導覽解說活動等，讓民眾親眼觀察傳統建築屋頂修復工法和歷程，修建好的新瓦屋10號建築未來將回歸於原先進駐商家使用。