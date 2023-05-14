5月是溫馨的母親節，新竹縣政府衛生局提醒女性朋友，在兼顧工作、家庭之餘，記得透過定期癌症篩檢，維護健康，今年新竹縣辦理「婦女癌症篩檢抽獎」活動，鼓勵30至69歲女性，符合條件、完成婦女癌症篩檢，即可參加抽獎，最高可獲得2000元超商商品禮券。

根據竹縣衛生局統計，2022年乳癌篩檢1萬6000多名鄉親，其中有156人確診乳癌，而子宮頸癌篩檢1萬7000多人，有74人發現子宮頸癌。衛生局提醒，平常照顧家人的媽媽們也不要忽略自己的健康，也提醒男性鄉親，關心自己的母親、太太、女兒或姊妹，透過篩檢早期發現、早期治療。

國民健康署補助30歲以上婦女每年免費子宮頸抹片檢查，45歲以上未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且其2親等以內血親曾患有乳癌的婦女每2年1次乳房X光攝影篩檢。

今年新竹縣辦理婦女癌症篩檢抽獎活動，鼓勵30-69歲女性，首次篩檢及6年以上子宮頸抹片未篩檢民眾；45-69歲女性，首次乳房X光攝影篩檢的民眾，即日起至10月31日止，完成婦女癌症篩檢即可參加抽獎。衛生局將於11月6日在衛生局以電腦隨機方式公開抽獎，共45位幸運民眾，各可獲得2000元超商商品禮券。

衛生局指出，民眾只要攜帶健保卡和身分證，至健保特約的醫院診所（乳房X光攝影需先預約）或洽竹縣衛生所，即可接受婦女癌症篩檢服務。活動訊息請至衛生局網站搜尋查詢。