進入5月中旬，烏克蘭春季攻勢卻遲遲未見。澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)坦承，由於俄軍在部分戰線的火力仍然兇猛，評估情勢後，春季攻勢已被推遲，用更多的時間，獲得更多的西方武器。

任務與目的(task and purpose)報導，澤倫斯基在接受英國廣播公司BBC等西方媒體採訪時表示，如果進攻開始時，烏克蘭卻沒有獲得計畫中的武器系統，烏克蘭的傷亡人數將會過高。

澤倫斯基在上周四表示：「以現有的裝備和兵力，我們可以向前推進，而且我認為會取得成功。但是作戰的過程可能遇到很大的犠牲，我認為這是不可接受的。所以，我們還需要等待武器運抵與受訓部隊的回歸，總之，我們還需要一點時間。」

烏克蘭長期以來一直表示，他們需要遠程火箭炮來打擊前線之後的俄羅斯目標。比如可以用海馬斯發射的陸軍戰術飛彈(ATACMS)，但是美國拒絕提供烏克蘭。

所幸，英國正在向烏克蘭提供射程超過 270公里的風暴影巡弋飛彈，算是補上這個要求。

再來就是北約坦克。烏克蘭持續接收德國豹2坦克(Leopard 2 MBT)與英國挑戰者2式坦克( Challenger 2 MBT)，目前大多數已經抵達。預計在兩到三星期內，烏克蘭開始在德國訓練31輛美國 M1A1艾布蘭坦克(Abrams MBT)。

知名國防智庫蘭德公司 (RAND Corporation) 的國防政策研究員、退役海軍陸戰隊上校 JD 威廉斯 (JD Williams)表示，如果真有春季攻勢，M1是絕對來不及參與的。烏克蘭人會希望更多的先進武器到達後，以完整的軍力發動反攻，作戰會更順利，傷亡也會更低。

JD威廉斯認為，烏克蘭目前更重視巴赫穆特市戰鬥，雙方在那裡投入很多彈藥，急需補充。「俄軍在巴赫穆特的攻勢，逼迫烏克蘭耗盡了彈藥庫存，也延遲了他們發動進攻的能力。」

烏克蘭軍方表示，他們在巴赫穆特幾個地方突破了俄軍，甚至反攻。路透社的報導認為，這表明烏克蘭的進攻可能已經開始。但俄羅斯國防部表示，所謂烏克蘭勝利的說法並不正確。

當被問及烏克蘭即將發動攻勢的時機時，美國政府官員強調，烏克蘭是一個主權國家，由他們自己製定戰略。

華盛頓哈德遜研究所(Hudson Institute)高級研究路克•科菲(Luke Coffey)表示，儘管大家都關心烏克蘭的反攻，但澤倫斯基不可能和大家說真話，他也沒必要說真話。

科菲解釋：「我認為澤倫斯基和媒體說的『我們正在等待更多的裝備與人員到達』，是一種障眼法、假情報策略。他們可能在各戰線嘗試，尋找最有利的方案。在取得重大進展之前，烏克蘭不會正式宣布攻勢已經開始。」

「烏克蘭軍方說，最近在巴赫穆特附近取得進展，可能也只是佯攻，以分散俄羅斯人的注意力，使其無法真正發動進攻。」

科菲認為，真正的主攻目標可能是梅利托波爾(Melitopol)，以切斷俄羅斯與克里米亞的陸橋。「令俄羅斯感到疑惑，進而出現決策混亂，這是烏克蘭人目前的策略。」