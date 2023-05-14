有分析家指出，央視和《環球時報》等中方官媒揭露，火箭軍加入航母「山東」艦編隊，在美國關島海軍基地附近軍演，是在展現武力。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明表示，這演訓旨在測試東風系列反艦飛彈在公海的精準打擊能力。他說，對火箭軍來說，在第一島鏈外精確瞄準目標，要更富挑戰性。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民13日就表示，「這是攻防，中國大陸的海軍一定會有閃避的行為，就是矛跟盾的問題」，引發討論。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，央視說，「山東」艦編隊結束在西太平洋區近30天的演訓。而在這次系統化聯合作戰演練中，前所未見地加入火箭軍和陸基航空聯隊。

而據日本自衛隊說，演訓從4月展開，約在距關島西北方741公里處進行，除了「山東」艦航母外，還有1艘055型驅逐艦、兩艘052D型驅逐艦、兩艘054A型飛彈護衛艦，以及1艘901型綜合補給艦參演。

雖然中方海軍在靠近關島演訓並不罕見，但一些分析家說，北京會公開火箭軍參演顯示，這是解放軍的嚇阻戰略。他們指出，中方所凸顯的，是解放軍提升了超越第一島鏈，精準打擊移動水面目標，或是海軍基地的能力。部分軍事戰略家認為，第一島鏈是解放軍進出西太平洋難以逾越的障礙。

而帥化民13日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「這是攻防，海軍一定會有閃避的行為，或是又電子干擾你的瞄準，這很多手段，其實大船想閃避是很難的，因為他的速度很快，最好的辦法就是用電子干擾器，能夠讓它的目標，變成左移幾十公尺」，至於火箭軍的指揮官是否會想辦法打到？帥化民認為，「這就是矛跟盾的問題」。