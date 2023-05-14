今(14)日是高雄鋼鐵人和夢想家終局之戰，而鋼鐵人以89比92落敗，提前結束本季賽季，而林書豪賽後受訪時透露：「我不能保證明年還會再打球，這要一年一年來決定。」讓球迷相當震驚。

在今日高雄高鐵人對上福爾摩沙台新夢想家的比賽中，林書豪在第二節因被打到鼻子，受傷退場，直至第四節時才返回球場，不過僅是在場邊觀看，並未再度上場。

據P.LEAGUE的該場比賽的直播影片中，可見到在比賽結束後林書豪接過麥克風發言，表示：「我只是想說到最後一個戰術，我們拚命去投3個三分球，這就是我所希望給大家帶來的感悟。」指出在人生中不論是南部人、北部人、高矮胖瘦、年輕年老，都可以勇敢地去Shoot Your Shot(放下包袱，勇往直前)，而這就是鋼鐵人想要帶給大家的想法。

此外，林書豪也指出：「希望大家能感受到為什麼我們在這邊會有很多的眼淚，因為我們真的變成了一個大家庭，他們都變成我的兄弟，我永遠也不會忘記的這個經驗，謝謝大家。」而當畫面拉至鋼鐵人所有球員的臉上，可見他們眼眶泛紅，眼中有些許淚花，等到所有人發言結束後，現場的球迷們也相當熱情為他們獻上鼓掌以及尖叫聲，希望鋼鐵人在下個賽季一樣有精彩的表現。