台灣天團「五月天」1999年出道，被滾石唱片製作人李宗盛賞識後正式進入主流歌壇，創作不少經典歌曲〈軋車〉、〈志明與春嬌〉等等，近日五月天正在澳洲舉辦「好好好想見到你」演唱會，表演中阿信讓台下歌迷點歌，只見歌迷打手勢交流，讓五月天以為該歌迷是聽障人士，事後歌迷在社群平台發文表示「美麗的誤會」。

演唱會的點歌環節挑中一名女歌迷，阿信先是詢問女歌迷名字，但女歌迷沒有回應只是比出愛心，接著女歌迷指了指自己的耳朵，並比出一連串手勢，透露自己是墨爾本當地人，第一次來看五月天演唱會，女歌迷用手勢表示要為朋友點歌，同時指了指耳朵又做出打叉手勢，讓周遭人都以為女歌迷是聽障人士，要點五月天的〈聽不到〉，阿信則說「如果是我我可能不會點〈聽不到〉這首歌」，隨後他讓女歌迷與朋友往前，「五月天要進行人生中最特別的一次演唱了，然後非常感謝這位聽不到的朋友，因為顯然她是認為五月天的外表很帥，這已經超出了一般人對我們的認知了，非常感謝妳跟朋友來到現場。」

事後該歌迷在小紅書上發文透露阿信全程看著她的眼睛表演，但這是一場美麗的誤會，她並不是聽障人士，當時她全程沒有說話是因為前面太激動所以喊破喉嚨，才打手語點歌，真相曝光後不少網友表示：「當時全場都是很可惜的聲音，真的笑死了」、「朋友手語打得太流利了，我真的以為妳聽不到」、「我還跟我朋友說妳聽不到聲音但是應該能感受到音浪的震動」、「笑死我了救命哈哈哈」。