美國空軍於今年2月4日以F-22戰鬥機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落氣球，而自美軍退伍的Tony教官日前披露，AIM-9X響尾蛇飛彈是很特別的飛彈，可以追蹤沒有熱度的氣球，也可以找得到隱形戰機。

Tony教官日前在《年代向錢看》分析，響尾蛇飛彈原本是靠引擎熱度，打敵機的後面，但氣球沒有熱度，怎麼打得到？

Tony教官介紹，「AIM-9X」響尾蛇飛彈是很特別的飛彈，它不但是看熱度，也會從黑白或者比較顏色的不同，比對相片，讓飛行員可以設定攻擊目標。

Tony教官舉例，「AIM-9X」響尾蛇飛彈會比對飛機、海、天空的顏色不同，飛行員即可以設定要打的目標。而隱形戰機是雷達上的隱形，但眼睛看得到。因此「AIM-9X」響尾蛇飛彈發射後會自己比較，自己也可以找得到。

美國前空軍軍官胡振東。（資料照片）

據《中時新聞網》日前報導，台灣在F-16V性能提升案期間，即已購入140枚「AIM-9X」響尾蛇飛彈。國防部今年1月公告指出，我國駐美軍事代表團已與AIT美國在台協會簽署「F-16型機制空武器」採購案，即100枚「AIM-9X」響尾蛇飛彈、4套戰術導引組件等相關設備。

「AIM-9X」響尾蛇飛彈為史上最強的短程空對空飛彈，射程約26公里丶飛行速度可達2.5馬赫，美國空軍於今年2月4日即以F-22戰鬥機發射「AIM-9X」響尾蛇飛彈擊落氣球。

Tony教官本名是胡振東(Tony Hu)，台灣出生，1971年赴美，完成高中及大學教育，並有航空及政治學碩士學位。曾任美國國防部科長，美國在台協會副組長，2004年中校退伍。