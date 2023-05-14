近日發生台北巿信義區天坑、台中中捷等民間建案工安事件，因中華工程今日特別針對事件廠商曾經承攬「陶朱隱園」建案相關工程業務，提出說明，強調「陶朱隱園」採高規格監工與施工，擁有2500年結構壽命規畫。

中工表示，「陶朱隱園」是中華工程攜手華熊營造共同合作完成的指標作品。透過特殊建造工法，自一開始即在耐震標章特別監督下層層把關，同時也經由多方嚴謹的監控下進行施工作業。營建期間，中工致力於工地安全，成立專案團隊於案場內即時管控現場施工狀況，並於總公司安排另一組專案團隊，以線上即時影音進行遠端檢測施工人員安全配備及監督施工品質，並與工地現場虛實整合，雙重管理，兼具施工品質與安全。

中工指出，該案耗時十年以上工期，超過一般高端建案三倍的工期及三倍的造價，期打造以最大地震迴歸週期所規畫之2500年的結構壽命。

關於日前中捷事件的塔吊公司宇球，中工指出，當時僅承攬「陶朱隱園」營建用升降機；塔吊為其他公司承包。

中工強調一直以來非常重視工程安全和管理，並致力於尋找最新的技術和方法來提高工地安全。總公司設置即時影音指揮中心，以最新的AI預警系統，有效掌握工地的安全狀況，及時發現問題、即時預警並採取適當的措施，期以提供最安全的工作環境，打造出零工安的最高品質建案。