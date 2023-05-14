台灣諾亞方舟動物同樂協會長年救助老弱病的毛孩，包括為弱勢犬貓設計之中途庇護示範中心、媒合領養、領養人支持機制、飼主支持團體與同伴動物臨終關懷等，諾亞方舟秉持同步增進弱勢犬貓與飼主福祉之宗旨，由專業的社工人員為弱勢犬貓提供相關醫療照護工作、辦理媒合領養，同時也為領養人提供支持性服務，建構飼主的社會支持網絡。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Lanshu Chen 陳嵐舒。（小樂沐 Le Côté LM提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Lanshu Chen 陳嵐舒。（小樂沐 Le Côté LM提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚，Paul Lee 李皞。（Impromptu by Paul Lee提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚，Paul Lee 李皞。（Impromptu by Paul Lee提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Josh 鄭裕錞。（LOPFAIT 樂斐提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Josh 鄭裕錞。（LOPFAIT 樂斐提供）

繼去年公益餐會獲得熱烈迴響與支持，今年協會再度聯手全台頂尖明星主廚，攜手為浪浪獻上公益盛宴，在晶華酒店推出「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」，與六位頂尖明星主廚聯手打造多道極品菜餚，本次參與主廚包含米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚 Paul Lee 李皞、「小樂沐 Le Côté LM」的「亞洲最佳女主廚」Lanshu Chen 陳嵐舒、南臺灣最難訂的餐廳「AKAME」主廚 Alex 彭天恩、高端法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚 Josh 鄭裕錞 ＆ 戴峻弘（火車）、以及亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師 Kae Yin 尹德凱。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚戴峻弘（火車）。（LOPFAIT 樂斐提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚戴峻弘（火車）。（LOPFAIT 樂斐提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚 Alex 彭天恩。（ AKAME提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚 Alex 彭天恩。（ AKAME提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Kae Yin 尹德凱。（ AHA Saloon提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Kae Yin 尹德凱。（ AHA Saloon提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」女星賈永婕大獻廚藝，熱心參與公益活動。（ 時報出版社提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」女星賈永婕大獻廚藝，熱心參與公益活動。（ 時報出版社提供）

明星主廚無償為毛孩齊聚，用頂尖廚藝支持浪浪毛孩日常飲食、醫療等開支，除了明星主廚，這次也有熱衷公益的大明星賈永婕加入主廚陣容，與六位頂尖名廚一同上菜，身為毛孩飼主且重視浪浪貓狗生存環境的她平時就經常以「私廚」身份下廚招待各界好友，今年首度以主廚身份加入「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」與星級名廚同台，不僅自信秀廚藝，更希望能發揮自身的影響力讓老病殘毛孩的救援、醫療照護、收容等情況被更多人看見。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」協會毛孩經過照顧後的成長照片，毛小孩「布朗妮」。（ 台灣諾亞方舟動物同樂協會提供）
「諾亞方舟慈善愛心晚宴」協會毛孩經過照顧後的成長照片，毛小孩「布朗妮」。（ 台灣諾亞方舟動物同樂協會提供）

諾亞方舟「浪愛有愛，為愛上菜～慈善愛心晚宴」2023 年6月21日於晶華酒店登場，相關資訊可洽「台灣諾亞方舟動物同樂協會」官網。

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