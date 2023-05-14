台灣諾亞方舟動物同樂協會長年救助老弱病的毛孩，包括為弱勢犬貓設計之中途庇護示範中心、媒合領養、領養人支持機制、飼主支持團體與同伴動物臨終關懷等，諾亞方舟秉持同步增進弱勢犬貓與飼主福祉之宗旨，由專業的社工人員為弱勢犬貓提供相關醫療照護工作、辦理媒合領養，同時也為領養人提供支持性服務，建構飼主的社會支持網絡。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Lanshu Chen 陳嵐舒。（小樂沐 Le Côté LM提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚，Paul Lee 李皞。（Impromptu by Paul Lee提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Josh 鄭裕錞。（LOPFAIT 樂斐提供）

繼去年公益餐會獲得熱烈迴響與支持，今年協會再度聯手全台頂尖明星主廚，攜手為浪浪獻上公益盛宴，在晶華酒店推出「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」，與六位頂尖明星主廚聯手打造多道極品菜餚，本次參與主廚包含米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚 Paul Lee 李皞、「小樂沐 Le Côté LM」的「亞洲最佳女主廚」Lanshu Chen 陳嵐舒、南臺灣最難訂的餐廳「AKAME」主廚 Alex 彭天恩、高端法式餐廳「LOPFAIT 樂斐」主廚 Josh 鄭裕錞 ＆ 戴峻弘（火車）、以及亞洲50大酒吧「AHA Saloon」冠軍調酒師 Kae Yin 尹德凱。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚戴峻弘（火車）。（LOPFAIT 樂斐提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚 Alex 彭天恩。（ AKAME提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」主廚Kae Yin 尹德凱。（ AHA Saloon提供）

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」女星賈永婕大獻廚藝，熱心參與公益活動。（ 時報出版社提供）

明星主廚無償為毛孩齊聚，用頂尖廚藝支持浪浪毛孩日常飲食、醫療等開支，除了明星主廚，這次也有熱衷公益的大明星賈永婕加入主廚陣容，與六位頂尖名廚一同上菜，身為毛孩飼主且重視浪浪貓狗生存環境的她平時就經常以「私廚」身份下廚招待各界好友，今年首度以主廚身份加入「浪愛有愛，為愛上菜～諾亞方舟慈善愛心晚宴」與星級名廚同台，不僅自信秀廚藝，更希望能發揮自身的影響力讓老病殘毛孩的救援、醫療照護、收容等情況被更多人看見。

「諾亞方舟慈善愛心晚宴」協會毛孩經過照顧後的成長照片，毛小孩「布朗妮」。（ 台灣諾亞方舟動物同樂協會提供）

諾亞方舟「浪愛有愛，為愛上菜～慈善愛心晚宴」2023 年6月21日於晶華酒店登場，相關資訊可洽「台灣諾亞方舟動物同樂協會」官網。