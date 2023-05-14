國民黨將於5月17日提出2024總統候選人，媒體人吳子嘉曾預測新北市長侯友宜會出線。吳子嘉今(14日)更表示，如果5月17日國民黨出現一個團結的畫面，侯友宜的民調會跳到30%以上。他更指出，根據《美麗島電子報》民調，侯柯配以支持度46.6%，贏賴清德的40.7%，所以非綠整合好就會贏。

吳子嘉今(14日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，如果5月17日國民黨出現一個團結的畫面，侯友宜的民調會跳到30%以上；民眾黨主席柯文哲一定會進來合作，因為柯文哲除了跟國民黨合作以外，沒有其他選項，柯文哲一定要做一個選擇，這也考驗國民黨主席下一個階段的智慧。

吳子嘉接著指出，國民黨2024勝利契機的關鍵，就是 5月17日是怎樣的表演、怎樣的場景和畫面，讓大家看到，這也考驗著台灣的未來。他做過民調，當侯柯配時，就會贏賴清德，數字會講話，這次是國民黨最有機會贏得中央政權的一次。

吳子嘉表示，民進黨如今是兩個太陽，芒果乾也賣不動。賴清德目前的選法，就叫新潮流獨挑大樑，非新系沒人進去，比如民進黨的第一號寫手文學家林錦昌沒有進場，民進黨高手通通沒有進到民進黨部，新潮流自己在選。

吳子嘉強調，這次是國民黨最有機會贏得2024大選的一個機會點，若朱立倫再操盤下去，機會會不籪爬升，這是他從民調上的觀察，根據《美麗島電子報》民調，侯柯配支持度46.6%，贏賴清德的40.7%，侯柯配贏賴清德將近6趴，所以非綠整合好就會贏。