獲得台灣烘焙大賞網路聲量TOP30的台中創意灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」口味推陳出新，日前熱賣完售的「珍珠奶茶蛋捲」近期以全新姿態回歸，將台灣聞名世界的「珍珠奶茶」與創意「灌餡蛋捲」結合，伴隨紅茶濃厚香氣，每一口都能咬到Q彈珍珠。

青鳥旅行推出多種創意灌餡蛋捲，透過「帶來幸福感的點心」滿足美好日常食刻。（ 青鳥旅行提供）

禮盒包裝以奶茶色系為主調，點綴台灣在地特色元素茶葉、茶田和跳躍的珍珠，用清新活潑的人情味歡迎到訪旅人。歡迎外國觀光客將來自台灣的「Q彈獻禮」帶回家，為旅行多添一份甜蜜滋味；台灣人出國旅行時也歡迎準備一盒充滿「台灣味」的珍珠奶茶蛋捲，與外國朋友分享來自台灣的美味。