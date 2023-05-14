老人家最怕摔了！知名藝人陳鴻母親節帶著媽媽，前往新竹市「百年歷史」的地標火車站附近遊玩，不料卻被人行道旁的「凸起紅線」絆倒，整個人痛到站不起來，動彈不得整整有2分鐘之久，對於這樣隱藏的「粗心設計工程」，他不禁氣憤表示「母親絕不是第一個同樣被絆跌倒的人」，也希望新竹市政府相關單位能夠正視這個不良的設計。
知名藝人陳鴻在粉絲專頁發文「有驚無險的陰影」，他和媽媽到新竹市「百年歷史」的地標火車站附近遊玩，不料，卻遭行人專用道旁的「突起紅線」絆倒，且媽媽疼痛到整整有2分鐘的時間站不起來，並無法動彈，他表示，媽媽絕對不是第一個被絆倒的人，所幸媽媽僅受輕微擦傷。
陳鴻也表示，「麻煩請轉告新竹市政府相關單位，身為一個科技城市無障礙空間之必要」，並說老百姓不是各個都像竹科工程師一樣聰明直接跨過凸出的紅線，或許有很多的「手機族」容易疏忽大意，認為這樣隱藏的「粗心設計工程」實在太危險。
貼文一出，網友紛紛留言表示「真的超危險的，老人家最怕摔」、「真可怕，平安沒事就好」、「還好沒事 但這設計是為了？」、「嚇壞人了，還好只有擦傷，陳媽媽平安」、「眼睛看到紅線真的以為是平的」、「哇…太嚇人了」、「這紅線有高低差真是奇葩的設計！第一次看到，伯母沒事吧？老人家禁不起跌倒的！」。
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