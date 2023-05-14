老人家最怕摔了！知名藝人陳鴻母親節帶著媽媽，前往新竹市「百年歷史」的地標火車站附近遊玩，不料卻被人行道旁的「凸起紅線」絆倒，整個人痛到站不起來，動彈不得整整有2分鐘之久，對於這樣隱藏的「粗心設計工程」，他不禁氣憤表示「母親絕不是第一個同樣被絆跌倒的人」，也希望新竹市政府相關單位能夠正視這個不良的設計。

知名藝人陳鴻在粉絲專頁發文「有驚無險的陰影」，他和媽媽到新竹市「百年歷史」的地標火車站附近遊玩，不料，卻遭行人專用道旁的「突起紅線」絆倒，且媽媽疼痛到整整有2分鐘的時間站不起來，並無法動彈，他表示，媽媽絕對不是第一個被絆倒的人，所幸媽媽僅受輕微擦傷。

知名藝人陳鴻趁母親節帶著媽媽到新竹百年歷史地標新車站附近遊玩，不料母親卻被「凸起紅線」絆倒，疼痛不已。（翻攝自陳鴻臉書）

陳鴻也表示，「麻煩請轉告新竹市政府相關單位，身為一個科技城市無障礙空間之必要」，並說老百姓不是各個都像竹科工程師一樣聰明直接跨過凸出的紅線，或許有很多的「手機族」容易疏忽大意，認為這樣隱藏的「粗心設計工程」實在太危險。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的超危險的，老人家最怕摔」、「真可怕，平安沒事就好」、「還好沒事 但這設計是為了？」、「嚇壞人了，還好只有擦傷，陳媽媽平安」、「眼睛看到紅線真的以為是平的」、「哇…太嚇人了」、「這紅線有高低差真是奇葩的設計！第一次看到，伯母沒事吧？老人家禁不起跌倒的！」。