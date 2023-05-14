隨著中國與沙烏地阿拉伯外交關係轉趨熱絡，國防軍事界也傳出沙國有意向中國採購052D型導彈驅逐艦的消息。隨著近年來052D已開發外貿出口型052DE驅逐艦，今年以來沙國打算一次訂購12艘052DE的消息不脛而走，外媒指出，沙國與江南造船廠正在進行談判，但一次購買這麼多的中國戰艦，一方面是要大量替換現有老舊戰艦，以快速提升沙國的海上戰力，最主要的還是希望能獲得中國的技術轉讓。

據《騰訊網》報導，隨著航母與055萬噸驅逐艦陸續服役，相對較為舊型的052D重點轉向外貿出口。今年以來，傳出沙烏地已開始以江南造船廠談判購入12艘052DE的消息，如果傳言成真，沙烏地海上戰力迅速暴漲，儼然成為中東海上霸主。不過，052DE開價不低，每艘單價約10億美元，沙烏地的土豪作風是否真到此程度，也令人不得不存疑。

報導說，沙國海軍目前的主力戰艦包括3艘利雅德級護衛艦，它是法國拉法葉艦的防空改進型，已服役約20年，滿載排水量4700噸，包括2座4聯裝飛魚反艦導彈發射裝置，以及2座8單元紫苑15近程防空導彈垂直發射系統，火力偏弱。此外還有4艘法製麥迪那級護衛艦，滿載排水量2600噸，艦齡已超過35年。

由於超過半數的護衛艦已老舊，補充新艦自是當務之急。過去沙國曾經考慮購買2到3艘英國45型驅逐艦，或者2艘美國柏克級驅逐艦，最後都因各種原因未能如願。中共052D南寧艦曾赴阿拉伯聯合大公國參加阿布達比防務展，外媒有不少關於沙地對052D感興趣的報導。

052DE是共軍的055型萬噸驅逐艦服役後才開發052DE外貿出口型。配套先進的雷達、武器裝備與指揮系統等，採整艦出售，性能與配備強大，在國際競爭中頗有競爭力。相較美國的戰艦都是各項裝備分拆銷售，052DE採購對買家更簡單，價格也較實惠。

據官方公布的消息指出，外貿型052DE排水量7500噸，艦長161米、艦寬18米，配備柴油燃氣聯合動力系統，最大航速32節。配備武器有64單元垂直發射系統，配套346A有源相控陣雷達，與防空、反艦、反潛多種導彈，具備遠程探測能力和多用途打擊能力。

052DE價格可以參考巴基斯坦購買的4艘054AP型護衛艦，以及4艘F-22P型護衛艦，這8艘艦艇總價格17.5億美元。網上流傳的052D自用型造價約35億人民幣，相當於5億美元。加上艦上各種防空導彈、反艦導彈與其他配套設施，價格預估會超過10億美元。

美媒指出，沙國與中方正在就就艦艇細節進行談判，特別是涉及技術轉讓和在沙特進行組裝相關事宜。不過技術轉讓有可能是非核心技術，按照傳統一般安排前幾艘在中國製造，後續艦將回到沙國生產。