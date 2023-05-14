不少人會到家具行添購家具，但是不懂眉角可能損失慘重，一名網友跟朋友去家具行買衣櫃，看中一個標價20萬元的衣櫃，結果來回殺價以10萬成交，不知老闆被砍5折會不會哭出來，結果內行網友紛紛打臉，直說老闆是笑到哭出來。

一名網友在PTT八卦板發文，朋友找自己到家具行看中一個質感很好的衣櫃，看見標價20萬馬上跟老闆開價8萬，「當時覺得老闆好像要哭了」，直說以疫情影響生意難做，最後談妥以10萬成交，讓他好奇「老闆5折賣，我們離開後會不會躲起來哭？」

貼文引起網友們討論，「老闆哭著用鈔票擦眼淚」、「老闆哭終於可以換新車了」、「老闆是笑到哭出來，表情無法管理了」、「你去淘寶搜同款保證哭出來，盤子笑死」、「成本都很低，可能不到2萬吧」、「少一個0都有賺」、「看品質啊，如果是原木一體成型是真的會哭，如果是拼裝，就加減賺」。

內行網友透露家具行議價技巧，「家具行三折開始喊是基本」、「跟你說進價是目錄1折」、「家具行平均成本10%而已，2折都賺錢」、「之前聽過家具成本都在定價一成以下啦，不然他們這種來客率怎麼撐得下去」、「小時候家具行老闆跳樓，跳到我長大還沒著地」。