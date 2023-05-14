許多人都會在母親節慶祝媽媽的偉大。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今（14）日趁著母親節，送給妻子上萬元大紅包，「『孩子』們，媽媽的快樂，就交給你們了～」，卻遭到酸民怒批是「阿里不達（不三不四）」，認為陳志金應把紅包送給媽媽而非安太座，讓他氣得直呼「我媽媽要用『燒的』（已故），太太是我孩子的媽，有什麼問題？」怒轟酸民根本自以為是。

時常發起送老婆紅包安太座活動的陳志金，今日在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文指出，老婆認為在母親節不用去餐廳、不用買禮物、也不用買蛋糕，「只要看到『孩子』，就心滿意足了～」，機警的他於是送上每張千元鈔票印有6個孩子的上萬元大紅包，搞笑的說「『孩子』們，媽媽的快樂，就交給你們了～」。

陳志金被酸民回應勾起母喪傷痛。（翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

陳志金的貼文一出，吸引許多網友按讚、留言、分享，不過卻有酸民回應，「意義走鐘了！是母親節！紅包要包給媽媽，又不是太太節，為何要包紅包給太太安太座⋯阿里不達」，讓陳志金氣得反擊，「我媽媽要用『燒的』～太太是我孩子的媽，有什麼問題？你什麼也不知道，就來給人家指指點點？」陳志金強調，網路上最不缺的就是這種自以為是的人，他原以為可以假裝不思念、不難過，安然度過母親節，結果還是破功了，不過發文沒多久，陳志金決定刪文、封鎖對方就好。

對此，許多網友紛紛予以安慰，「有些人都只會把自己的想法硬套在別人身上，從來不會也不想從他人角度去思考，阿金醫師不值得為這種人生氣」、「可以思念但不要難過喔！媽媽也在看著你，她會希望你好好的快樂的過日子」、「真是很欠榴槤砸耶」、「超傻眼的好嗎！孩子的媽媽就不配過母親節嗎？他到底在公三X」。