裕隆納智捷13日傷了洋將夏普，14日全隊將士用命，連同隊友的份拼戰，周士淵首節火力全開轟13分，全場得最高23分，聯合斑霸「雙20」22分、22籃板，率裕隆以86比70擊敗台灣銀行，搶得聽牌優勢，接下來冠軍賽G4延到20日進行，兩隊一口氣多了5天休兵期。

「今天當作生存戰，更積極、賣力去做對抗，但先聽牌不一定摸得到牌。」裕隆總教練邱大宗指出，夏普受傷之後，球員心態有點慌張，但跟大家溝通過後，今天展現拚勁跟決心，球打得更活，也藉由老將周士淵帶領，穩定年輕球員的步調。

邱大宗先開玩笑說：「跟他溝通過，關鍵的一場，他就算打趴也要打。」不過邱大宗也點出原因，這場結束有5天的休息、調整期，若是對方先聽牌，下周訓練年輕球員心態會受影響，也因此這場特別需要周士淵的經驗輔助。

此役周士淵先發上場38分鐘，繳出本季復出最佳23分、5籃板、3助攻、1抄截，即使經歷例行賽右腳、右手受傷，還未痊癒的他仍在冠軍賽展現老將價值，他說：「老將就是要準備好，如果我畏畏縮縮那他們要怎麼辦，冠軍賽前就有決心了。」

不過周士淵認為，今天能贏下比賽，自己不是最重要的人，斑霸雙20、郭昭男穩定的出手及籃板、腳扭傷的柯旻豪也攻下10分，是靠大家的凝聚力跟意志力拼下這場勝利。

不只在場上帶領學弟，場下周士淵也扮演「輔導老師」，他表示，夏普受傷後球隊氣氛低迷，他不斷「灌雞湯」給隊友們，從昨天到今天早上，甚至賽前都一直在精神鼓勵，「跟他們說不要灰心，要在逆境中打出該有的表現，冷靜把戰術想好，一場一場來，先不要去想冠軍。」