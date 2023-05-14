台南3歲女童過斑馬線遭左轉車撞死，又掀起「行人地獄」的撻伐聲浪，交通部除了提出「路口停讓行人」，更表示要在最短時間內推出「行人全時相」或「行人早開時相」。不過專家學者認為，改善行人交通的方式很多，交通部卻一下子就提出極端且難以執行的作法做為處方，是過度簡化問題，且接下來可能要變成機車族、汽車族上街抗議了。

前交通部長賀陳旦表示，改善各地行人交通要靠綜合性的作為，就好像台北市有些地方仍保留天橋、地下道，有其意義。例如是否開「行人全時相」，首先要調查車流量、行人流量等基本情況；接著釐清政策目的；訂定「行人全時相」的設置標準；最後是追蹤調查，看看是否達到當初政策目的。

賀陳旦說，改善行人交通當然重要，但不該是外國媒體批評才改，或是有個別意外事件就重新改變整個體制；何況交通部的起手式就是很難執行的「路口停讓行人」，之後又輔以「行人全／早開時相」。

為何「路口停讓行人」難執行？賀陳旦說，現在取締基準是「車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）」，但其實台灣人、車過馬路時習慣互相等待、互相觀望，現場很難說誰對誰錯，這就會造成執法困擾。如果每開一張單子就要在路口爭執個起碼兩三分鐘，整個路口都是不愉快的氛圍；或是右轉車輛為了避免受罰，卡在斑馬線前，反造成後面塞車……「除了罰款可以威懾人民，我很懷疑整件事有甚麼教育作用？」

台灣交通安全協會副理事長林志學表示，過去道路空間獨尊汽車，忽視機慢車和行人，所以現在交通部提出「行人全時相」。問題是，改善行人交通的方法很多，天橋、空橋、地下道是一種作法；行人時相跟庇護島搭配（例如車輛右轉時可先開對向行人時相，等車輛右轉完再開同方向行人時相）是另一種作法；或是改變號誌，像日本號誌燈有雙排，第一排是給行人用的紅綠燈，第二排是給車輛用的箭頭式紅綠燈，可以靈活依照流量去分配給人車的號誌時間。現在交通部直接提出「行人全時相」，也許民眾覺得很容易理解，但從交通專業來看太急躁、太極端，而且接下來是不是開車族都要上街抗議？

夏日將至，警員站路口執法將相當難受，賀陳旦建議多用科技執法，且針對重點路口試辦。他強調，官方不應隨便喊口號，也不要以為有簡單的解決方式，例如刻意讓開車者不方便，就可以改變行為。而是先把一項項基礎打好，慢慢地公信力才會出來，最後形塑禮讓行人的文化。