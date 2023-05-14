薄荷具有刺激性的物質會激發我們的涼感神經，使我們感到一種奇特的辣涼感，也因此經常作為提神藥劑。一項新的研究則證明它的「醒腦」效果對阿茲海默症(Alzheimer's disease,AD,失智症)也有效。在小鼠實驗中，失智症小鼠吸入薄荷醇時，它們的認知能力會提高。

科學警告(Science Alert)報導，研究人員還注意到，失智症小鼠在用過薄荷醇時，白血球介素 1-β (IL-1β) 也會有所下降，這有助於調節身體的發炎反應，不致於因免疫系統過激而傷害身體組織。

研究團隊表示，目前原理還不清楚，但是實驗顯示特定氣味用來治療失智症的潛力。如果我們能弄清楚哪些氣味會引起哪些大腦和免疫系統反應，我們就可以利用它們來改善健康。

西班牙應用醫學研究中心 (CIMA) 的免疫學家 拉薩爾(Juan José Lasarte)說：「我們發現嗅覺系統在免疫和中樞神經系統中的作用，也證實薄荷醇是動物模型中的一種免疫刺激氣味。」

「真正讓我們驚訝的是薄荷醇的效果，即使只是短時間接觸(六個月)，已患有失知症的小鼠認知能力下降的速度變慢；而且更好的消息是，健康年輕小鼠吸過薄荷醇，牠們認知能力有所增進。」

失智症小鼠經過6個月的薄荷醇療程，阻止小鼠的認知能力和記憶能力惡化，同時，薄荷醇也將 IL-1β 蛋白，退回到大腦中的安全標準。也就是說，小鼠的不正常發炎反應出現消退。

CIMA 的神經科學家 蓋爾西塔-奧斯塔(Ana Garcia-Osta)說：「使用薄荷醇和調節T胞(T Treg)都會使得IL-1β 減少，而IL-1β這種蛋白質，很可能是認知能力下降的原因。」

這種結論與先前幾年的失智症假說相似，一項假說認為，至少有一部分的失智症，與自體免疫系統失常有關，身體長期處於發炎反應，對神經系統會出現傷害。

事實上，與中樞神經系統相關的疾病，比如阿茲海默症、帕金森氏症，和精神分裂症，也通常會與嗅覺喪失有關。這項新研究增加了一些有希望的數據，但還需要累積更多的實驗數據。