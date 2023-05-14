第18季WSBL冠軍賽第三戰14日舉行，一邊是目標直落三封后的國泰人壽，一邊是背水一戰的台元，雙方精兵盡出，台元兩度在單節結束取得領先，但決勝節命中率不佳，國泰趁勝追擊，終場以59比55捧起第17座WSBL金盃，林育庭獲選冠軍賽MVP。

攻下15分、11籃板的林育庭，本季首度雙十，繼第14季WSBL再度獲選冠軍賽MVP，賽後她激動落淚，漫長賽季的壓力終於釋放，「一方面當然是很開心完成這個連霸，一方面是真的好累。」林育庭坦言，四天三戰的緊湊賽程，打到最後是咬牙撐完，她說：「隊友跟教練都在旁邊一直鼓勵我，不能放棄啊！」

林育庭也不忘感謝對手，她表示，這三戰台元都帶來高強度的比賽，兩隊都是拼盡全力在打，體力調節也是一種挑戰，雖然今天有被對方帶走節奏，但最後有調整過來，「我們做到了！」

特別是林育庭的媽媽在冠軍賽三天都來到現場，她也打出精彩表現，場均可攻17.3分、8籃板、3.7助攻，最後還獲得冠軍賽MVP，可以說是送給媽媽最棒的母親節禮物。