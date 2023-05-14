根據最新公布的2022年中國人口數據顯示，北京、上海、廣州、深圳這4個中國最大一線城市的人口均在減少，其中上海減少的人口數最多。陸媒引述專家分析稱，在大陸整體負增長背景下，城市人口高速增長時代已成為過去，未來這些人口基數已經不小的城市將很難再現人口增長盛況。

據《每日經濟新聞》報導，2022年，上海人口減少13.54萬人，北京人口減少4.3萬人，廣州人口減少7.65萬人，深圳常住人口減少1.98萬人。這也意味著，4座一線城市去年常住人口均減少，合計減少約27.5萬人。

分析指出，自2017年起，北京人口已連續6年負增長，累計減少近12萬人。上海除2022年外，2015年、2017年都曾出現短暫出現過負增長。而深圳2022年的負增長，是深圳自1979年建市以來常住人口首次下降。廣州、深圳人口數下降較為罕見。

《界面新聞》引述人口學者何亞福表示，2022年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致了一些外省務工人員回流家鄉。還有一個原因是，深圳從2021年開始收緊了落戶政策，將相關的人才定義標準和在當地居住、就業年限的要求提高。

深圳曾是大陸平均出生率高居第一的城市，但深圳孕婦人數近幾年持續下降，人們已經不太願意生孩子了，有觀點認為是高房價惹的禍。廣州官方指出，廣州去年蒙受抗疫以來最嚴峻疫情，加上春節因素影響，大量務工人員提前返鄉，外來人口短時間內部分回流，造成廣州常住人口規模階段性收縮，相較2021年底減少7.65萬人，減幅0.41%；跨市人口於疫後逐漸回流廣州。