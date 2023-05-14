111學年度國小世界盃男子組MVP協和國小馬浩恩（右）與女子組MVP東里國小潘禹彤（左）。（迷你足球協會提供）

111學年度國小世界盃14日在高雄楠梓文中球場決戰爭奪金盃，女子組冠軍戰台東縣成功國小出戰花蓮縣東里國小，形成一場「東部大戰」，只有8人出賽的東里國小，在潘禹彤穩定後防下加上胡巧柔獨進2球奠定勝基，4比2力克對手奪冠；男子組則是台中協和國小3比1擊敗台東傳統名校豐里國小，如願摘下冠軍。

東里國小雖然人數較少，但全隊將士用命，展現苦練體能的成果，每球都壓迫對手的進攻，使得對手產生失誤進而防守快速反擊，為球隊貢獻2顆進球的胡巧柔，賽後開心透露，自己非常欣賞、喜愛巴西球星內馬爾的「彩虹過人」技巧，但卻一直不敢在比賽中使出來，因為自認成功率不高，獲得本屆國小世界盃女子組最有價值球員的隊友潘禹彤，則佩服阿根廷球星梅西的過人速度及射門技巧，坦言這也是自己明年升上國中後想要加強的部份。

東里國小校長鍾佳慶表示，從預賽便陪伴這些孩子到最終，非常感謝孩子們及教練的付出，在有限的人力下，教練經常安排高強度的練習賽培養球員的抗壓性及心理素質，也特別感謝教育部體育署能辦理這項比賽，讓東部的偏鄉小孩有機會能有不同的視野。

協和國小在本屆國小世界盃奪冠，隊員馬浩恩也獲得代表大會最有價值球員的金球獎，他說，面對東部傳統勁旅完全不感到害怕、能拚就拚，因為即將國小畢業，這場比賽他採取主動的態度積極搶攻，不想在畢業後留下遺憾。雖然在決賽第一場就拉傷大腿，在媽媽細心療養、每天都前往物理治療診所報到下，並要求教練讓他上場，終於能順利拿到畢業大禮。