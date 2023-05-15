陸房企億達中國爆違約 涉及逾573萬美元 01:072023/05/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在港交所上市的大陸房地產企業億達中國14日晚間公布，公司無法支付優先票據利息，涉及逾573.4萬美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 億達中國表示，該筆2025年到期的票據，原定於今年4月30日到期支付利息，並設有15日寬限期支付相關利息，不過由於宏觀經濟、房地產市場及金融環境的不利因素，無法於5月14日寬限期最後一天前支付相關利息。 億達指出，相關利息未獲支付可導致持有人要求加快就優先票據還款，截至14日，公司尚未就加快行動收到優先票據持有人的任何通知。公司又稱，將與債權人保持主動溝通。 #億達 #中國 #優先票據 #利息 #支付 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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