億達中國表示，該筆2025年到期的票據，原定於今年4月30日到期支付利息，並設有15日寬限期支付相關利息，不過由於宏觀經濟、房地產市場及金融環境的不利因素，無法於5月14日寬限期最後一天前支付相關利息。

億達指出，相關利息未獲支付可導致持有人要求加快就優先票據還款，截至14日，公司尚未就加快行動收到優先票據持有人的任何通知。公司又稱，將與債權人保持主動溝通。