日本芥川賞得主、作家李琴峰近日來台，分享寫作和人生。（聯合文學出版社提供）

一名不顧家人反對，決心前往日本擔任日語老師的台灣人，和來自新疆維吾爾族留學生，兩位異鄉人，在異地互相吸引成為戀人。日本芥川賞得主、作家李琴峰，日前在台與作家楊佳嫻對談，談論小說作品《星月夜》，同時也談論書寫和人生。

李琴峰表示，這部作品寫的是兩名女性緩慢的日常生活，「很緩慢的推進，沒有什麼驚天動地的事情，這種事情不會發生在我們生活裡，《星月夜》處理的是日常生活，以安靜寧靜的方式處理束縛我們的巨大的社會架構。」

李琴峰表示，這部作品是她對多元族群的省思，她在台灣出生和長大，第一次知道維吾爾族是小學時看電視劇《還珠格格》，「我後來到西安旅行，才真的感受到當地人對新疆有理所當然的歧視，我對中國少數族群不理解，直到那次我才發現我們歷史都讀不太到這些內容，於是我有了反思的契機，透過個人交友，知道了新疆維吾爾有狀況發生，在日本也有遇到維吾爾族的朋友，那時候我就想說我要寫這樣一本小說，在沒有任何一家媒體報導的時候，我就在寫了。」

《星月夜》是李琴峰的第四部日文小說，翻譯成中文版，同樣由她自己翻譯，她表示，從日語翻譯成中文，調整範圍不大，「我會依照文化改變一些寫法，這是翻譯者本來就會做的事。語言是捕捉世界的角度、濾鏡、視野，某個語言都有自己的切片。」

而對於台灣、日本兩國的性別書寫觀察，李琴峰認為，「目前在日本關於姐妹情誼、女同性愛，某種程度上不太可能變成主流，很多中年男性不能接受，但已經有比較多這類題材出現。」

李琴峰表示，文學反映世間潮流，目前日本女性主義的書正在發展，像是《82年生的金智英》在日本就賣得很好。