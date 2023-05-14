近日外媒傳言即將在日本廣島召開的7大工業國集團（G7）峰會上，可能會發表關切中國「經濟脅迫」聲明。大陸學者對此分析稱，拜登政府的聯盟戰略正由「價值觀聯盟」轉向技術管制聯盟，未來會對中國推出更多技術管制。

據《直新聞》報導，中國北京對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員熊李力表示，美國拜登政府中國進行技術打壓將持續加深，還要聯合其盟友對中國採取更多技術管制。

熊李力說，G7峰會可能將矛頭對準中國有3個原因。首先，美國有意將中國和俄羅斯綁在一起，以所謂的中國經濟脅迫議題，將俄烏衝突、美中競爭等戰略拉在一起；其次，美國期望複製聯合歐洲遏制俄羅斯的同一手法，在亞太地區打造一個針對中國的聯盟，所以美國給中國扣上經濟脅迫帽子，可以更好地動員盟友加入對中國的競爭和遏制；最後，中國市場吸引力太大，美國必須用這個方式去離間G7其他國家和中國的經貿關係，拉攏盟友更好地配合美國對中國競爭戰略。

熊李力認為，中國作為全世界最具經濟活力的大國，具有不可替代性，只要這種不可替代性得到延續、強化，這些國家在未來一段時間可能仍會和美國保持或強或弱的政治協調，「但是不可能忽視中國經濟給他們帶來的巨大機遇」。

外媒前報導說，G7國家領導人將在5月19日至21日在廣島召開峰會，期間將發表聲明，內容以7個先進經濟體如何合作應對來自任何國家的經濟脅迫為主題，這份聲明將涵蓋「專門針對中國的部分」和一系列擔憂。