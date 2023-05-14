近來有傅大為等學者發出反戰聲明，副總統賴清德反駁表示，台灣是被侵略者，侵略國才有資格反戰。總統蔡英文13日回答高中生提問「若兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？」時表示，台海的問題一定要用和平的方式解決，戰爭非選項。台大教授左正東表示，蔡英文應該請賴清德跟這些學者道歉。

左正東14日在政論節目《新聞大白話》中表示，前一陣子，台灣有一些學者，包括一些中研院的研究員，提出反戰宣言，提出4項主張，包括反對美國軍事主義、台灣應在大國之間保持等距、預算應用在環保及氣候變遷，不希望用在軍事裝備。當時賴清德指責這些學者，台灣是被侵略者，侵略國才有資格反戰。

左正東接著表示，蔡英文稱戰爭不是我們的選項、不是台海問題的選項，蔡英文應該請賴清德跟這些反戰宣言學者們道歉；因為蔡英文說戰爭不是我們的選項，那麼這些人主張反戰有什麼錯？

左正東指出，有些人為何會反對蔡英文所講的話，原因就是前後不一致，蔡英文應該很坦誠的告訴國人，我們現在的處境到底是什麼？所面對的威脅到底是什麼？還有政府認為按現在的政策走下去，我們應該做什麼準備。

左正東更點出，去年才延長役期，現在又說要把警察訓練成第二陸軍，接著黑熊部隊也出來了。每個人都要有一把AK-47步槍，如今卻說戰爭不是我們的選項，誰相信？還不如老老實實坦白的講清楚。