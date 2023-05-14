芬蘭國家電網公司(Fingrid)執行長表示，歐基洛托核電廠3號機（Olkiluoto 3, OL3 EPR）運轉後，芬蘭電力成本降低了 75% 以上。

阿聯國家報(The National News)報導，歐基洛托核電廠3號機是歐洲16 年來，第一座新的核電站，於2023年4月16日啟動，這是一座歐洲壓水式反應(EPR)，行，能夠提供芬蘭全國15%的電力需求。

芬蘭國家電網公司執行長魯甦寧 (Jukka Ruusunen)在赫爾辛基的一次媒體活動期間，提到芬蘭核能的重要性，他說核能佔芬蘭發電量的三分之一。

根據電力交易所 Nord Pool 的資料，去年12月，芬蘭每兆瓦時的電力成本是245.98 歐元，但是今年4月則降至每兆瓦時60.55 歐元，降幅達到75.38%，桴當驚人。

去年12月，由於俄羅斯入侵烏克蘭，使得芬蘭停止從俄羅斯進口電力，也造成芬蘭出現電力危機，因冬季供暖的需求暴增，不得不輪流停電，可謂是苦不堪言。

魯甦寧說，「在OL3加入電網後，我們的電力系統獲得強有力的幫手，OL3是世界上最大的核電系統。我知道它也有自身的風險，但這很值得。」

OL3是位於芬蘭西部埃烏拉約基市(Eurajoki)之外，它是3座反應爐其中之一，OL1與OL2是890百萬瓦的沸水式反應爐，而OL3的容量是1600百萬瓦，幾乎是OL1、OL2的總和。

除歐基洛托核電廠以外，芬蘭還有洛維薩核電廠(Loviisa Nuclear Power Plant)，只是洛維薩核電廠來源比較特別，反應爐是蘇聯建造的，兩座機組為507百萬瓦。

儘管核電對芬蘭電力的貢獻如此之大，但是投資者的疑慮還是存在，主要是因為核電廠昂貴又門檻高，多數投資者會選擇門檻與技術低的風能發電。

魯甦寧說：「核能對投資者來說，不是很有吸引力。對他們而言，核能是政治家的事。」

也確實如此。上個月，歐盟能源部長舉行了共同會議，主題就是「應否將核電納入歐盟的可再生能源目標」，最終獲得通過。

法國是歐洲最核電化的國家，超過70 的電力來自核能。捷克、匈牙利和波蘭也在跟進，波蘭正在籌建該國的第1座核電廠。

芬蘭的目標是「在2035年就實現淨零排放，成為最早達到零碳排的已開發國家。」