東哥遊艇為台灣利基型個股代表，自有品牌Ocean Alexander為全球第三大，其大尺寸遊艇在北美市占達4～5成。大和資本證券指出，根據東哥遊艇經營管理階層看法，認為東哥遊艇2023～2025年訂單展望依然優異，產品組合也愈來愈有優勢，像是大尺寸豪華遊艇售價與毛利率都相對較佳，在東哥遊艇的營收占比已從2021年的70％～80％、2022年的90％，攀升到2023年第一季的95％。

投顧研究機構說明，據Global Market Insights指出，2020～2027年全球豪華遊艇年複合成長率達11％，未來幾年豪華遊艇還是會延續快速成長的態勢，目標客群為淨資產超過5,000萬美元的超級富豪，外資的全球財富報告亦指出，這群金字塔頂端的超級富豪人數持續提升，且消費模式是最不受景氣影響的一群人。大和資本看好，在股市波動環境中，看好東哥遊艇股價持續突出。

保瑞委託開發暨製造服務（CDMO）業務與藥品銷售雙引擎持續推動高速成長，併購安成藥效益持續顯現，Dexilant自有學名藥毛利接近8成；此外，保瑞預計啟動新的併購，2023年營收仍維持接近25％的高速成長，凱基投顧看好，透過不斷併購並優化產線、垂直整合的經營模式，為台灣製藥兼具版圖成長與獲利飛躍的旗艦公司，給予「買進」投資評等，推測合理股價936元。

法人指出，保瑞預計會啟動新的併購，並以北美市場為主，併購後可引進原廠藥（brand drug）與非處方藥品（OTC）產品，減低學名藥風險。就營運表現來看，保瑞2022年營收105億元、每股稅後純益（EPS）18.52元，已較前年度大躍進，法人估計，保瑞2023年EPS上看39.06元，年增1.1倍。