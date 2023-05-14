在台北工作月薪要多少才夠用？一名網友逛街時看見門市招募看板，開價月薪3萬1至3萬4，部分地區有物價津貼1000元，讓他好奇月薪3萬多，一個月可以存多少錢，引起眾人熱議，認為要有1條件比較適合該職缺。

一名網友在PTT八卦板發文，在台北逛百貨時看見門市人員徵才看板，好奇「月薪3萬1到3萬4在台北可以生活嗎？含租屋費用的話一個月可以存多少？」

貼文引起討論，不少人認為3萬多要生活很勉強，「生存可以，生活不行」、「可以當月光族」、「台北多數人的薪水就是三萬多呀，還不是一堆人能活」、「房租15K，生活費15K，勉強還有一點點」、「全台灣都有，何必北漂」、「雙北有物價津貼啦3萬2」。

但也有人認為在台北有自住房就沒壓力，「可以，反正住家裡」、「這是給住家裡的人去的」、「那是給在台北有房的人做的」、「這種當然是給免房租的，月光小爽過」、「有爸媽提供吃住生活費，為什麼不行？」、「住家裡吃家裡可以啊，搞不好還輕鬆月存1萬多」。