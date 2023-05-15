針對高中生提問「若兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？」總統蔡英文回應表示，台海的問題一定要用和平的方式解決，戰爭非選項。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，蔡英文根本沒有回答問題，如果是國民黨這樣回答，早就被民進黨罵死了。

有網友14日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「民眾黨主席柯文哲支持者年輕人居多，就算柯郭整合成功，要怎樣去整合年輕人去投國民黨？」徐巧芯回應表示，年輕人不是用整合的，是要去思考年輕人現在在意的問題是什麼？然後去攻擊這件事民進黨做得不好，並提出解決方案。最簡單的例子就是詐騙，詐騙的議題，年輕人很有感。

徐巧芯接著指出，蔡英文跟高中生的對話，高中生問義務役役期延長的問題，她說戰爭不是選項，要和平解決。徐巧芯認為，蔡英文根本沒有回答問題。如果是國民黨這樣回答，早就被民進黨罵死了。

徐巧芯認為，我們三軍統帥就是待退弟兄的狀態，她只要撐到2024年結束，就不關她的事，即使開打，也不關她的事。