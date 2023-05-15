股市產業百百種，為何有人只對科技股情有獨鍾？原因在於其獲利長期傲視其他產業，且復華投信推出的「復華台灣科技優息」(00929)鎖定台股市值最大、會配息又能填息的科技股，具備股息高、參與企業獲利及月月配息等優勢，讓這支ETF新兵成為市場關注的新焦點。

“100%電子科技堅實靠山，股息率高、績效更優異”

電子科技股撐起台股市場半邊天，其市值佔比近60%，是第二名金融保險業的5倍之多。根據臺灣指數公司調查顯示，「復華台灣科技優息」(00929)所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，在過去5年的指數股息率中，2022年指數股息率仍為8.2%，一直都超越台灣ESG永續高股精選30指數、台灣高股息指數、台灣加權指數及台灣電子類指數，收益成長性相對強勢。

「特選臺灣科技優息指數」過去5年的指數股息率一直都超越其他指數。(資料來源：Bloomberg提供/復華投信提供，資料日期：2018年-2022年)

除了擁有高配息之優勢之外，填息能力也非常亮眼。簡單來說，除了每個月配息給投資人，還會將配出去的息補回來，做到貨真價實的「優息」。

「特選臺灣科技優息指數」是根據波動、股息、穩定度、長短期本益比與乖離率、財務等指標，來衡量挑選市值達一定標準的電子類股，再以股息殖利率擇優萃取出40檔成分股；產業配置包含半導體、電子通路、電子零組件、電腦及週邊設備、光電其他電子及通信網路業。

“「息」捲台股，月月領息投資更有感”

因此，「特選臺灣科技優息指數」的5年累計報酬率達108.8%、5年平均指數股息率7.5%、年化報酬率達15.9%，不僅超過台灣電子類指數及大盤，更勝其他台灣知名高股息指數。長期指數累計報酬率亮眼，且月月領息創造現金流的同時，投資人還能跟著企業一同成長，股息、股價不再是單選題，躺平族輕鬆實現當股市包租公！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。