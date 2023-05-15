民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，並在11日下午報到入監服刑，而14日是陳入獄後的首個母親節，陳的父親、前總統陳水扁特別邀請太太吳淑珍上廣播節目《有夢上水》專訪。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就指出，「現在陳水扁在民進黨內沒有影響力，而吳淑珍口才非常好，所以陳水扁現在已經把他老婆吳淑珍搬出來，夫妻檔一起做直播」，引發討論。

吳子嘉14日在網路節目《董事長開講》中表示，「陳水扁在民進黨已經沒有影響力了，而民進黨排黑條款一定會做，賴清德不可能不做，而且當民進黨這種灑狗血的案子已經了無限上綱的地步，就會沒有人敢擋，賴清德這個刀子就會砍到底，他的個性非常固執，他不會改」。

吳子嘉最後也提到，「而現在陳水扁在民進黨內沒有影響力，如果有影響力，賴清德就會直接去他家了，所以陳水扁現在已經把他老婆吳淑珍搬出來，夫妻檔一起做直播，而吳淑珍口才非常好，她是非常可愛的直播明星，出來多講話對身體也好」。