根據央視報導，大陸海軍一架殲-15降落在遼寧艦時，飛行甲板突然被海浪抬高2米，當時艦載指揮官也對殲-15大喊「加油門！」情況相當驚險。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民13日就表示，「因為整個航母的跑道沒多長，萬一不行的話就加油了就起飛，所以他一方面是叫你拉高，一方面叫你這次不要降落了，因為降落可能就有危險」，引發討論。

帥化民13日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「你看航母甲板上拿著兩個黃旗子的人，他是告訴你飛機的姿態；而飛行員在儀表板上也有小的翅膀，表示是斜的，還是正的，所以他要降落航母的時候，在很遠還沒有進來的時候，甲板上這兩個旗子就告訴你的姿態對不對」，帥化民更分析，「而至於高度，高度稍微低一點的話，就會撞到船尾；高一點的話，就鉤不到滑鉤就出去了，所以航母上的艦載機都是加油下來的，不能夠熄火或是降油門」。

最後帥化民也直言，「因為整個航母的跑道沒多長，萬一不行的話就加油了就起飛，所以其實艦載指揮官一方面是叫你拉高，一方面叫你這次不要降落了，因為降落可能就有危險，這個艦載指揮官就發生作用了」。