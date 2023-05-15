根據日本防衛省的消息指出，日前中國大陸派出了3艘軍艦繞行日本四島以及琉球群島，而日本的海上自衛隊也密切關注與警戒。對此，前立委郭正亮14日就表示，「事實上只有美國，美國到底要到什麼時候才會開始對他航行的路線做調整，這才是重點，這才是實質的」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《國際直球對決》中表示，「其實圍堵中國大陸第一島鏈根本不可能，他早就突穿了，現在隨時就可以看到軍艦環日本一周，我不知道到底是誰能圍堵中國大陸，我覺得很難」，郭正亮也提及，「北約在日本成立辦事處，但歐洲未來要部署到亞洲的可能性也很低，大概只有英國在那邊附和一下，我認為很困難啦」，郭正亮直言，「事實上只有美國，美國到底要到什麼時候才會開始對他航行的路線做調整，這才是重點，這才是實質的」。

郭正亮最後更說，「而日本要趁著美國推它到第一島鏈前線的過程，取得更多獨立自主性」，郭正亮分析，「因為日本是戰敗國，所以它想要變成正常國家，這個過程既然美國要把日本推到最前面，讓它跟中國大陸的關係變壞，那日本也會要得到一些東西」。