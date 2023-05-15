泰國選民明確反對獲軍方支持的政府繼續執政。選舉委員會今天數據顯示，國會大選幾乎完成計票，兩個主要在野黨遙遙領先，執政近10年的政府遭遇重大挫敗。

法新社報導，97%選票已完成計票，改革派的前進黨（Move Forward）在普選中得到1350萬票，另一在野黨為泰黨（Pheu Thai）以1030萬票居次，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的團結建國黨（United Thai Nation Party）得到450萬票。

路透社報導，為泰黨和前進黨在開票中遙遙領先，但是所獲席次都與篤定組成新政府所需席次相去甚遠。

由於新總理產生方式對軍方有利，反對黨即便勝選，也不一定能順利執政。如果要執政，在野陣營必須與包括軍政府任命、具軍方背景的參議院成員達成協議，就總理人選進行表決。

前進黨43歲領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）曾任叫車程式Grab泰國區執行長。他形容選舉結果「令人激動」，矢言組成政府的時候將會忠於前進黨的價值觀。

他告訴記者：「可以肯定的是，我們將會跟獨裁者支持、軍方支持的政黨唱反調。我認為，可以有信心地認為，泰國的少數政府已經不再可能存在了。」

皮塔也表示，他對於與為泰黨組成聯盟態度開放，並且以出任總理為目標。

他說：「如果前進黨成為最大黨，我們將會組成政府，我會擔任總理。」（譯者：何宏儒）1120515