JAYSON TATUM HAS 51 POINTS 😱



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塔圖再次扮演「綠衫軍」塞爾提克的贏球英雄！前役末節爆發幫助塞爾提克扳平的塔圖，15日在東區準決賽G7貢獻季後賽生涯新高51分，另有13籃板、5助攻，其中第三節包辦17分，帶領塞爾提克112比88痛宰七六人，4勝3敗戰績連兩年闖進東區冠軍賽，也剛好連兩年在東區冠軍賽遭遇熱火，去年兩隊打到G7，才由塞爾提克闖進總冠軍賽。

上半場打完，地主塞爾提克只以55比52領先，但在第三節風雲變色，自從第三節還剩8分02秒，哈登投進三分球後，七六人突然陷入得分荒，更失誤連連，反觀塞爾提克繼續靠著塔圖、傑倫布朗、布羅格登等人火力持續擴大領先差距。

直到第三節還剩1分39秒，七六人才靠馬克塞投進兩分球，打破整整6分多鐘毫無得分的窘境，塞爾提克卻已經擴大領先優勢到25分，打完前3節，更以88比62大幅領先七六人，光在第三節，塔圖就進帳17分，個人得分累積到42分。

甚至打到最後7分21秒，塔圖在恩比德面前投進三分球，幫助自己得分突破50大關，打到最後3分52秒，塞爾提克已領先到30分之多，也在暫停過後，把塔圖搶先換下場接受全場波士頓球迷歡呼，畢竟他們知道塞爾提克已經勝券在握。

除了塔圖，傑倫布朗也替塞爾提克拿下25分，布羅格登12分；七六人以托必亞斯哈里斯19分最高，馬克塞17分，恩比德15分、8籃板，哈登表現持續低迷，全場投11中3，僅拿9分、7助攻，更發生5失誤，再次成為七六人淘汰罪人。