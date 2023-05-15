14日在高雄17直播鋼鐵人與台新夢想家爭奪最後一張繼後賽門票的關鍵戰役當中，林書豪次節不幸遭到麥卡洛肘擊臉部痛摔倒地，造成流鼻血與後腦流血緊急送醫，無奈退場只能眼見鋼鐵人宣告淘汰出局，但他賽後馬上在IG發文，「我們肯定沒失敗！」

「很多的愛给我最棒的隊友，教練團，球隊和球迷，我會很快恢復。」林書豪在個人IG上寫著，「我們從來沒放棄，抬頭挺胸，我們肯定沒失敗。感謝上帝，永遠不會忘記這賽季！」最後他也沒忘記跟所有偉大的媽媽說聲母親節快樂。

林書豪去年底宣告離開大陸CBA廣州龍獅，且在今年2月返台加盟鋼鐵人，隨即幫助鋼鐵人從原本的2勝17敗，接下來的21場比賽贏下15場，且在14日差點擁有爆冷闖進季後賽機會，可惜他在次節提前傷退離場，也讓鋼鐵人無奈敗北且告淘汰。

林書豪也在14日賽後記者會表示，自己不敢保證還會繼續打球，這是一年一年做出的決定，接下來他會慢慢冷靜下來，然後好好跟家人討論未來的計畫。只是林書豪這次返台重新掀起台版「林來瘋」，只要他願意再次回台打球，相信仍是球迷瘋狂追逐焦點。