知名YouTuber谷阿莫過去以「X分鐘看完電影」走紅，但也因此遭到違反著作權法起訴。去年他開創「負評飯店」單元，到各地Google評論分數最低的2家飯店入住，並分享心得，14日上傳最新影片，沒想到在他洗澡的時候，水龍頭不慎反射出私密處，幾小時後發現才緊急加上馬賽克，不過仍引來熱烈討論。

谷阿莫最新影片「一天前入住的人都給一顆星評論，這次終於要來個猛的負評飯店了嗎」，這次他入住高雄的飯店，一進去就體驗浴室設備，畫面中他介紹熱水蓮蓬頭不太靈敏，結果水龍頭疑似映照出「重點部位」，遭到網友截圖瘋傳和議論，團隊似乎發現了，才趕快加上馬賽克。

影片後來緊急加上馬賽克。（圖／翻攝自谷阿莫Life YouTube）

影片曝光後，掀起一番討論話題，網友紛紛留言：「大家好歪樓的一直看阿莫的小阿莫」、「反光的部分露鳥了」、「阿莫可以考慮開個成人頻道」、「我就是…來看傳說中的片段的」、「水龍頭好像擦得太亮，古小莫都跑出來了」。

另外，還有許多人發現，加了馬賽克但沒有處理好，「這裡沒碼掉，怎樣幾個小時過去了還這，故意的嗎？」、「不是打碼還沒打好是怎樣」、「還是沒碼到啦，哈哈哈哈」、「笑死，都碼了還被抓到空隙」。

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