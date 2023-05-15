越南牡蠣頻頻出包！除了A肝病毒，更被驗出致癌物無機砷，且超標5.4倍！越南牡蠣一斤比國產便宜20~30元，近年來進口量暴增20倍，已佔進口9成，也直接壓縮本土產量，例如受害最深的台南便減產5成。

由於不需標示產地，因此部分不肖業者便將越南牡蠣「混充本土」銷售到市面上，長期攝取恐增加罹癌機率，蚵農表示進口、本土牡蠣難以分辨，建議從邊境時就要註明進口牡蠣產地，同時嚴格查驗，才能保障消費者食安權益。

根據食藥署資料，今年1月以來，共輸入1142公噸的越南牡蠣，計有624批，其中2批被檢驗出重金屬「無機砷」超標，依照「食品中污染物質及毒素衛生標準」無機砷上限為0.5 mg/kg，而超標的2批越南牡蠣分別為2.7mg／kg、1.3mg／kg，等於超標5.4倍、2.6倍。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，2018年至今，有19批越南牡蠣不合格，其中諾羅病毒14件、重金屬4件、A肝病毒1件。食藥署北區管理中心科長陳慶裕則表示，根據近兩年統計，越南牡蠣曾檢出重金屬鎘超標，此次檢出無機砷超標為近兩年首見。

根據國家環境毒物研究中心資料顯示，砷是一種廣泛存在地殼中的自然元素。在大自然中，砷與氧、氯和硫形成無機砷化合物。在動物和植物體內的砷，和碳與氫形成有機砷化合物。其中無機砷毒性較強，會形成慢性中毒。

國際癌症研究中心（International Agency for Researchon Cancer,，IARC）已確認無機砷是人類致癌物，許多研究指出長期攝入無機砷可能導致皮膚癌、肝癌、肺癌，也會影響孩童智商發展與孕婦肚中胎兒健康，患者可能會皮膚暗沉，手掌、腳底與軀幹長出小型的繭或疣。

台大醫學院毒理學研究所教授暨腎臟科主治醫師姜至剛曾受訪表示，牡蠣被檢出無機砷可能是因為飼養環境不佳，牡蠣成長過程中吸收累積有關。人體長期攝取砷會累積在骨頭，恐危害骨髓造血及免疫系統，建議不要吃超標食品。

越南牡蠣短短6年進口量暴增20倍，也壓縮到本土牡蠣的生存空間，圖為嘉義縣東石鄉蚵農工作畫面。（圖／CTWANT資料照）

根據財政部關務署資料，越南牡蠣從2017年進口150公噸，到2022年成長到3023公噸，短短6年暴增20倍，在進口牡蠣中占比高達9成，主要就是因價格低廉，一斤比本土牡蠣便宜20~30元，也嚴重影響本土牡蠣產量。

其中受影響最深的是全國第三大牡蠣產地的台南，牡蠣年產量自106年到110年，從年產4,266公噸銳減至2,144公噸，減產50%，年產值也從近8億元減少到為3億元。

然而大量越南進口牡蠣進入市場卻沒有加以標示產地，一般民眾根本難以分辨所購買產品來源，嘉義縣東石鄉自產自銷蚵農陳宏聰曾受訪指出，東石、布袋沿海養出來的本土牡蠣，每到冬季便因東北季風而產量減少，中盤商就會進口越南牡蠣來混充，流向消費市場、小吃店。

陳宏聰認為，政府除推行國內牡蠣產銷履歷及QRcode溯源，更應從進口端嚴格把關，提高進口牡蠣檢驗的量能，要標明產地，才能和台灣本產有所區別，讓消費者能擇優選購。

越南牡蠣為何頻頻出包？熟悉海鮮市場的業者透露，主要是水源遭受汙染，因為越南並沒有嚴格稽查工廠廢水的處理，因此導致水源污染嚴重，因此才會有A肝病毒、重金屬鎘與無機砷的問題。

食藥署回應，行政院的食品安全辦公室有召集農委會、衛福部針對標示部分，啟動市售牡蠣產地標示的聯合稽查專案，目前並沒有發現越南牡蠣混臺灣牡蠣的情形，未來會繼續督導業者落實。水試所目前有一套多重元素分析資料庫，若清楚標示為台灣牡蠣，百分之百不會判斷為進口，這可作為行政單位未來溯源管理的依據，藉檢測方法分辨進口和國產牡蠣。

營養師程涵宇表示，牡蠣最厲害的就是鋅含量很高，而鋅是300種以上酵素的構成要素，可促進生長、神經發育、維持正常的免疫及生殖系統，與調節內分泌功能。如果對牡蠣有疑慮，可改吃淡菜、紅蟳、板腱牛肉，或是一些堅果種子如南瓜子、奇亞籽、白芝麻等，同樣含有豐富的鋅。

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