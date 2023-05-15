《不夠善良的我們》近日已拍攝殺青戲，日前本刊再度直擊拍攝現場，也許是拍攝進度順利，加上即將殺青，當天所有人心情特別好，許瑋甯跟賀軍翔對視忍不住一起笑場，賀軍翔一燦笑，露出一口閃亮雪白美齒，數公尺外的本刊都被閃到，看來他很懂得牙齒保養。

許瑋甯一邊弄頭髮一邊講話，看得出心情很好。（圖／本刊攝影組）

4月10日晚間8點多，《不夠善良的我們》的劇組在台北市民生社區一帶的餐廳外拍攝，當晚氣氛輕鬆，導演徐譽庭和頂著白髮造型的男主角賀軍翔有說有笑，後來出現的許瑋甯，先是伸了一個大大的懶腰，一邊讓工作人員整理妝髮，一邊和人有說有笑。

劇組在台北市民生社區街邊拍攝，開放空間吸引路人圍觀，一度還有阿伯站在「搖滾區」看好戲。（圖／本刊攝影組）

9點5分，兩個演員慢慢走向對方，停下腳步後兩人低著頭接著講對白，講著講著，竟然一起笑場。看起來，應該是許瑋甯NG而笑場，而賀軍翔也跟著笑場。收拾好心情後，9點13分再拍了一次，結果還是再度笑場了，究竟什麼事情這麼好笑，連路人阿伯都忍不住近距離看好戲。而賀軍翔一笑開，整口牙齒閃亮閃亮的，不愧是台灣花美男始祖，連牙齒都這麼完美無瑕。

許瑋甯跟賀軍翔對戲，結果兩人相視後，接連笑場，賀軍翔一口雪白牙齒非常閃亮。（圖／本刊攝影組）

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