前總統陳水扁主持電台節目「有夢上水」，特別邀請扁嫂吳淑珍分享人生故事。此次扁珍在節目中合體，國民黨台北市議員徐巧芯認為，他們是為了前高雄市議員陳致中的政治香火，對民進黨主席賴清德「排黑條款」，再做最後一搏。

徐巧芯14日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，好久沒有看到吳淑珍穿著這麼好看，還聊了這麼多夫妻之間溫馨的議題。至於他們為什麼拍攝這樣的影片，顯然就是在針對賴清德的「排黑條款」，再做最後一搏。

徐巧芯接著表示，阿扁意志力堅強，他奮戰到底的決心，從立委、市長一路以來，都可以看到，就連現在都不例外。為什麼他們要製造出這種溫馨，還要講母親節快樂，可能是要激起包括南部民眾的同情心，這次可不是針對藍營。

徐巧芯指出，為什麼民進黨、尤其是賴清德，過去一直主張要特赦阿扁，如今等到賴清德要選總統了，卻一句話不再提了，還要弄一個排黑條款。而民進黨內或是修法以後，可能會導致未來陳致中他們家的政治香火，沒辦法延續下去，多可憐；出獄以後還沒辦法繼續工作，所以這情緒是對賴清德來的。要挑戰的對象，則是過去支持他、但現在翻臉的賴清德，

徐巧芯表示，看到10位民進黨立委直奔到立法院長室，稱要懸崖勒馬，這是給賴清德一個挑戰。過去賴清德說要排黑踩這麼硬，如果今天因為扁家要退讓，讓案子躺在那邊，也不審了，全台灣的民眾會看到。所以陳水扁整個過程中，是用一個溫馨的方式，逼賴清德去做正式表態。