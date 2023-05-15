今年3月才在IG直播當中公開亮槍，遭到聯盟調查且禁賽8場的灰熊明星後衛莫蘭特，看來怎樣都不肯學乖！因為他竟然又在14日的IG直播當中公開亮出槍械，擺明完全沒有吸取教訓，灰熊也在第一時間宣布禁止他參加任何球隊籃球活動，《ESPN》權威記者沃納洛斯基更預告，莫蘭特下季將面臨長期禁賽。
莫蘭特本季傳出不少負面紛爭，不僅謠傳他跟友人毆打年輕人與保全，更在今年3月在IG直播公然亮槍，當時他還出面澄清強調那把槍並非是他的，且跟聯盟、家人、隊友道歉，聯盟才決定只讓他禁賽8場比賽，沒想到隨著灰熊提前在季後賽首輪出局，他又再次公然亮槍了。
這次莫蘭特傳出亮槍的直播影片當中可以清楚看到，莫蘭特跟友人在車上聽音樂狂歡，鏡頭不斷晃來晃去之後，突然可以清楚看到莫蘭特手上拿著一把手槍，隨後友人也發現苗頭不對，趕緊把直播畫面切回自己這邊，可惜莫蘭特持槍畫面仍然相當明顯，代表他根本沒有學乖。
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