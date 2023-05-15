YouTube頻道「GM冠名播出」成員「籃球公道伯」14日晚間發文透露，好友同時也是該頻道主持人的阿勳服兵役期間突然離世，他表示，這個消息很突然，但為保護阿勳及其家人的隱私，希望粉絲不要追問任何問題，並透露告別式時間。

「籃球公道伯」14日發文開頭先是悲痛寫下「該面對的還是要面對」，接著在文中表示，阿勳在今（2023）年的4月30日離開了，他知道事發突然許多粉絲多少會有些疑問，但為了保護阿勳及其家人的隱私，希望粉絲不要追問；此外，「之所以選擇在這個時間點公開消息，是因爲5月19號是阿勳的告別式」，希望喜歡阿勳的觀眾有機會可以去送送他。

籃球公道伯發文證實阿勳的死訊。（圖／翻攝自GM冠名播出YouTube）

消息一出，粉絲紛紛留言哀悼「不管阿勳是因為什麼原因離開的，我們只要祝福他在天堂好好的就夠了，我們無需多過問，只要好好的懷念他」、「祝阿勳一路好走 RIP... GM也辛苦了，在阿勳走了一段時間仍忍著疼痛拍戰報給我們看」、「gm扛著這個消息做戰報是真的很敬業阿」、「看到這消息時我沉默了一陣子，真的很捨不得」、「我還期待之後會再合體給我們很多歡笑的」。

阿勳（左二）月前才拍「服兵役前必看」影片。（圖／翻攝自GM冠名播出YouTube）

事實上，「GM冠名播出」頻道經常分析國內、外NBA、T1及PLG各個籃球大小賽事，擁有14多萬名粉絲訂閱，而節目先前才透露，「阿勳」3月中旬後要去服兵役，如今「籃球公道伯」14日在臉書透露，好友「阿勳」在4月30日服兵役期間過世，震驚外界。