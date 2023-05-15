金州勇士在西區次輪出局之後，接下來要面對籃球部總裁兼總管邁爾斯（Bob Myers）的去留問題。邁爾斯與總教練科爾（Steve Kerr）有很深厚的交情，科爾也很希望他留下，「邁爾斯和我合作9年了，他參與我們內部的一切，我非常依賴他，他是個好朋友與好總管，我希望他回來。」

美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）也很希望重新簽下邁爾斯，讓他繼續管理球隊，邁爾斯的舊合約將在7月到期。邁爾斯目前不置可否，只說他需要一些時間好好思考未來，他2011年就任勇士助理總管，2012年升任總管，2016年兼任籃球部總裁。

ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，邁爾斯預計要「數個星期」才能做出決定。

前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）在球季結束後對媒體表示，邁爾斯的去留也可能影響格林自己的決定。格林下個球季2023-24有球員選項可留隊（2759萬美元），雖然希望終老勇士，但他尚未決定要行使球員選項或是重新簽約。

今年1月邁爾斯被爆料「薪情不佳」，他的薪資在全聯盟高層之中只排在第6至第8名，他自認應該享有前3名的待遇，勇士與他續約談判沒有成功。如今勇士衛冕失利，就算老闆喬拉科布願意拿出更高的薪資，邁爾斯仍有可能離去，外界看好繼任人選是助理總管小鄧李維（Mike Dunleavy Jr.）。