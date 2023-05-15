Jaylen Brown and Georges Niang were both given a technical foul after Niang appeared to grab Brown's leg from the bench. pic.twitter.com/rBwelUVROZ — ESPN (@espn) May 14, 2023

不管場上勝負如何，七六人替補前鋒尼恩使出這種「賤招」，未免也太沒有職業道德了吧！尼恩15日在東區準決賽G7上半場，突然坐在板凳席上偷偷拉住塞爾提克後衛傑倫布朗的左大腿，讓他無法順利回攻，只能回頭怒嗆尼恩沒品，結果兩人各被吹1次技術犯規。

只是傑倫布朗未免太無辜了，因為當時他漂亮從界外把球救回場內，正想趕緊回到場上加入球隊攻勢，突然發現自己的左大腿遭到尼恩抓住，當場動彈不得，讓他氣到只能當場回嗆，主裁判福斯特雖然衝過來阻止衝突，卻先吹了布朗技術犯規，直到重看回放，才補了尼恩1次技術犯規。

也難怪傑倫布朗如此生氣，因為在尼恩做出這種沒品動作之前，布朗才遭到七六人後衛哈登上籃時故意揮手打臉，讓布朗當場流鼻血，只能趕緊用棉條塞住，繼續回到場上比賽，儘管哈登被吹一級惡意犯規，布朗內心卻已累積不少悶氣，會對七六人板凳席嗆聲也算情有可原。

傑倫布朗賽後表示，「我只是覺得當時我什麼都不做，他們很可能就讓比賽這樣繼續，儘管我不想被吹技術犯規，但福斯特還是過來了，在搞清楚狀況前就吹了我技術犯規。」不過布朗仍替尼恩講話，「他的這種動作可能源自比賽的激烈程度，我不認為他是壞傢伙。」