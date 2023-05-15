七美臥牛海域在昨母親節當天，海面可見一片紅通通的珊瑚產卵大爆發。（七美鄉公所提供。許逸民／澎湖傳真）

澎湖海域在每年農曆3月23日媽祖生日的前後都是珊瑚產卵季節，而七美臥牛海域在昨天母親節當天，海面就可見一片紅通通的珊瑚產卵大爆發，也讓七美鄉公所率先在臉書「七美報報」公布喜訊，以「生了！生了！粉紅了七美臥牛海」為標題應景，告訴外界七美珊瑚媽媽在母親節，生了數不清的小粉紅珊瑚寶寶，也祝福天下的母親。

農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，今年澎湖觀察到第一批珊瑚產卵，是5月2日（農曆3月13日）在青灣內海出現，接著西嶼竹灣海岸線也有紀錄，因澎湖屬於亞熱帶氣候，預估珊瑚產卵將持續至國曆7月左右。

海蝕平台地形的臥牛海域與以貝殼砂和珊瑚碎塊為主的月鯉灣風景區比鄰，兩者都是七美沿海珊瑚最密集的地區，且有專業浮潛帶領，珊瑚的種類與覆蓋面積在澎湖來說都算是比較理想的區域，海水非常清澈。

而昨天七美臥牛海域海面一片紅通通，雖然帶有腥臭味，但親眼目睹的遊客及民眾，不用潛進海裡，在海邊就能看到這個神奇的大自然奇景，獲悉這就是珊瑚產卵，也感受到珊瑚爆發的生命力，無不驚喜，慶幸有這樣際遇，也驚嘆大自然界造物的奧妙。