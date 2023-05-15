梅雨季第2波鋒面結束，接著第3波將在周四（18日）報到。氣象專家吳德榮表示，周四、周五起受移動性鋒面影響，降雨機率提高，氣象局也指出，周四起鋒面接近，周五、周六受鋒面影響，且雨比前一波更大，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（15）日各地仍有鬆散雲層逐漸通過，花東及屏東有局部短暫雨，山區有零星降雨的機率；白天氣溫明顯回升，早晚微涼。今北部氣溫17至31度，中部20至32度，南部21至33度，東部18至31度。

吳德榮表示，周二、三（16、17日）各地多雲時晴，白天暖熱如夏、北部高溫皆在32度以上，南部飆至35度左右；山區午後及花東偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，周四、五（18、19日）梅雨季第3波鋒面影響，仍為移動性，且結構鬆散，降雨機率雖提高，但各地受影響程度待觀察。氣象局也表示，周四另一鋒面接近，天氣轉不穩定，水氣增多；周五、周六（19、20日）鋒面影響，全台各地有局部短暫陣雨或雷雨。