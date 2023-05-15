臉書擁67萬粉絲追蹤的兩性關係作家「口罩男」，傳出與結婚11年的正妹老婆「曾樂兒」婚變，目前正協議離婚中，而妻子樂兒則透過臉書表示，自己目前只想好好治療身體，關於外界言論全都不予理會，一切交由法官判定。有傳言揣測兩人離婚原因，讓口罩男備感心痛，他表示自己手中有許多「證據」，是給妻子最後的溫柔，感性表示：「請樂兒愛惜自己的身體，好好治療。」

口罩男於15日發聲明表示很抱歉因私事占用新聞版面，他願意接受所有的鼓勵與批評，同時很遺憾婚姻的最後一段路上，而據《ETtoday新聞雲》報導，口罩男透露「樂兒選擇用對我的不實指控來為我們最後的情分畫上句點。」但口罩男認為唇槍舌戰並不能好好的解決問題，「我相信司法會辨明真相，我已保留相關證據資料，一切交由司法單位，不公開所有證據是為了保護家人，也是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解。也請樂兒愛惜自己的身體，好好治療。」

口罩男依舊向妻子喊話，表示：「這十一年來我是否表裡如一，同住小窩中的你都看在眼裡，不要為了爭一時輸贏，泯滅了最後一點良知。儘管夫妻緣分已盡， 妳永遠是母親。」最後他呼籲不論是粉絲、吃瓜、還是過客，懇請大家不要再打擾樂兒，感謝大家的一路以來的支持。

事實上，在10多天前，口罩男突然發一篇文章向好友道歉，表示他過於極端的三觀，害好友過於信任妻子，導致好友老婆外遇而離婚。口罩男透露有次好友心血來潮看了老婆手機，竟發現老婆在跟網友搞曖昧，與多名男子親密合照、去男模店狂歡，甚至深夜去狂歡還上傳IG限時動態，讓好友心死。好友最後找他訴苦，不斷活在自責懊悔中，但他告訴好友「我們痛、傷，每天以淚洗面。但有一種狀況請你不要再檢討自己，那就是伴侶的外遇」，不禁讓許多網友懷疑，該不會是在說自己的故事。